Brauchtum : Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern öffnen

In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns öffnen am Montag die Weihnachtsmärkte.

Rostock | In Neubrandenburg geht es erst am Mittwoch los, in Greifswald am kommenden Donnerstag. Überall sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren: Die Städte haben Hygienekonzepte entwickelt, zumeist setzen die Marktbetreiber auf genügend Abstand zwischen den Buden und Ständen. Deren Zahl wurde verringert, um diese Abstände sicherstellen zu können. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.