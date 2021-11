Kommunen : Weihnachtsmärkte im Nordosten richten sich auf 2G ein

Die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern richten sich darauf ein, den Impfstatus der Besucher abzufragen. Künftig sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Buden und Fahrgeschäften haben.

Rostock | Die Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern richten sich wegen der steigenden Infektionszahlen auf die Einführung der 2G-Regel für ihre Besucher ein. In Rostock gilt die 2G- statt wie bisher die 3G-Regel, wie die Chefin des Rostocker Großmarkts, Inga Knospe, am Mittwoch der dpa sagte. Nur wer geimpft oder genesen ist, bekommt an einer der sieben Au...

