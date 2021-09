Landtag : Wahlkampfabschluss: Nordost-Grüne geben sich kämpferisch

Endspurt zur MV-Landtagswahl. Die Grünen wollen fünf Jahre nach ihrem Ausscheiden den Wiedereinzug ins Parlament schaffen. Die Botschaft für die letzten Wahlkampfmeter: Mehr Klimaschutz.

Rostock | Vier Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg- Vorpommern haben Bündnis 90/Die Grünen ihren Wahlkampf im Nordosten mit einem eindringlichen Appell für mehr Klimaschutz beendet. Für die verbleibende Zeit bis Sonntag gab die Partei am Mittwoch in Rostock das Motto aus: „Landtag ohne Grün ist wie Klima ohne Schutz.“ Die Grünen waren bislang nur einmal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.