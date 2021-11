Kultur : Vorpommersche Landesbühne sagt Konzerte ab

Die Vorpommersche Landesbühne hat angesichts absehbarer Verschärfungen der Corona-Regeln Konzerte abgesagt.

Zinnowitz | Der für Ende November geplante Auftritt des Anklamer Knabenchors im Anklamer Theater sowie das Chorsingen auf der Vineta-Bühne in Zinnowitz auf Usedom fielen aus, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Alle Theatervorstellungen bis Mitte Dezember liefen unter 2G-plus-Regeln - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene und mit aktuell negati...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.