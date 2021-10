Theater : Vorpommersche Landesbühne: neue Leitung und neues Programm

Die Vorpommersche Landesbühne geht nicht nur mit neuer Leitung und neuen Stücken in die kommende Spielzeit.

Anklam | Am Montag stellten die Verantwortlichen in Anklam auch Sanierungspläne für den dortigen Standort und die Vineta-Spielstätte in Zinnowitz auf Usedom vor. „Im technischen Bereich haben wir große Herausforderungen vor uns“, sagte der neue kaufmännische Geschäftsführer, Andreas Flick. Die Landesbühne hat nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nachbarsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.