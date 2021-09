Theater : Vorpommersche Landesbühne bekommt Geld von Land und Kommunen

Die Vorpommersche Landesbühne hat sich bis 2028 finanzielle Unterstützung von Kommunen und dem Land gesichert.

Anklam | Am Dienstag unterzeichneten Vertreter der Landkreise und Gemeinden, in denen die Vorpommersche Landesbühne Theater spielt, sowie deren Geschäftsführer in Anklam einen entsprechenden Vertrag. Die gesamten Spielorte hätten sich erstmals zusammen darauf geeinigt, die Vorpommersche Landesbühne zu unterstützen, sagte Sprecherin Martina Krüger. Das Land ...

