Unfälle : Vorfahrt genommen: Frau bei Autounfall schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) schwer verletzt worden.

Stralsund | Ein 59-Jähriger hatte ihr am Freitagabend mit seinem Wagen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach übersah er das Fahrzeug der 63-Jährigen im Gegenverkehr, als er mit seinem Auto in eine Straße einbiegen wollte. Die Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Mann wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.