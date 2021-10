Parteien : Vor AfD-Parteitag: Holm will einziger Sprecher sein

Die Ambitionen der AfD zur Landtagswahl Ende September waren groß, doch sie verlor 4,1 Prozentpunkte. Parteisprecher Leif-Erik Holm wird beim Parteitag am Samstag in Grevesmühlen Erklärungen liefern müssen.

Grevesmühlen | Der AfD-Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm geht davon aus, seine Partei künftig als alleiniger Landesvorsitzender führen zu können. „Es ist an der Zeit, dass wir diesen Weg gehen. Wir sind einer der letzten Landesverbände, die noch mit dem Zwei-Sprecher-Modell arbeiten“, sagte Holm der Deutschen Presse-Agentur vor dem Parteitag am Samstag in Grevesm...

