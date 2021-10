Theater : Volkstheater Rostock wieder im Deutschen Bühnenverein

Knapp acht Jahre nach dem Austritt ist das Volkstheater Rostock wieder Mitglied im Deutschen Bühnenverein.

Rostock | Der Bühnenverein wirkt als Arbeitgeberverband und kümmert sich um einheitliche Arbeitsverhältnisse an den Bühnen in Deutschland. „Für das Volkstheater bedeutet der Wiedereintritt eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft, ganz im Sinne des Theaterpaktes, der eine finanzierbare, tarifadäquate Vergütung in allen vier Sparten vorsieht“, sagte Volkstheaterin...

