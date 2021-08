Justiz : Viertel der Richter arbeitet mit E-Akte

Drei Jahre nach dem Start der Einführung elektronischer Akten bei Gericht arbeiten rund ein Viertel aller Richterinnen und Richter in Mecklenburg-Vorpommern mit der E-Akte.

Schwerin | Bis 2026 sollen es alle sein, das sei eine bundesgesetzliche Vorgabe, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Dienstag. Nach dem Oberlandesgericht Rostock wurde den Angaben zufolge in diesem Jahr die elektronische Akte auch in den Zivilkammern des Landgerichts Neubrandenburg eingeführt. Dort könne deshalb ab sofort in Zivilverfahren auf Pa...

