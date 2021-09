Unfälle : Vier Verletzte bei Unfall auf A24: Autobahn gesperrt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg sind am Mittwoch vier Menschen verletzt und die A24 Richtung Hamburg gesperrt worden.

Parchim | Nach ersten Ermittlungen waren zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim zwei Autos miteinander kollidiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die drei anderen Insassen der Autos kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.