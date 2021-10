Hochschulen : Viele Teilzeitstudierende im Nordosten

Mit 12,5 Prozent ist der Anteil der Teilzeitstudierenden im Nordosten laut dem Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)im Bundesvergleich der dritthöchste.

Wismar | Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren im Wintersemester 2019/20 insgesamt rund 38.400 Studenten in MV eingeschrieben. Dabei liege Wismar im CHE-Ranking unter den Hochschulen bundesweit mit über 4200 Teilzeitstudierenden auf Platz 6, hieß es in der Mitteilung am Dienstag. Die Hochschule steht für den Löwenanteil der Teilzeitstudierenden im Land. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.