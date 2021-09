Wahlen : Viele Anträge zeigen gestiegenes Interesse an Briefwahl

Immer mehr Menschen nutzen die Briefwahl. Durch die Corona-Pandemie wurde der Trend noch einmal verstärkt. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März etwa war der Anteil der Briefwähler mit 66 Prozent dreimal so hoch wie 2016 bei der Landtagswahl in MV.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern zeichnet sich für die zeitgleich am 26. September stattfindenden Bundes- und Landtagswahlen ein Rekord-Anteil an Briefwählern ab. Bei den örtlichen Wahlbehörden gingen bereits in den ersten Tagen nach Versand der Wahlbenachrichtigungen Tausende von Anträgen auf Zusendung der Briefwahlunterlagen ein. Die Nachfrage ist dabei de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.