Kriminalität : Verfolgungsjagd mit Fahrer ohne Führerschein

Eine Routinekontrolle der Polizei ist in Neubrandenburg mit einer Verfolgungsjagd zu Ende gegangen.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, flüchtete am Sonntagabend ein Motorradfahrer, der an einer Tankstelle kontrolliert werden sollte. Da der Mann mit dem Krad über unwegsames Gelände fuhr, wurden mehrere Streifenwagen im Nordosten der Stadt zusammengezogen. Die Beamten fanden das Motorrad letztlich an einem Garagenkomplex abgestellt, der Fahrer w...

