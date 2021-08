Auszeichnungen : „Unternehmer des Jahres 2021“ werden geehrt

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will am Montag in Stralsund die „Unternehmer des Jahres 2021“ auszeichnen.

Stralsund | Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will am Montag in Stralsund die „Unternehmer des Jahres 2021“ auszeichnen. Es seien 164 Bewerbungen und Nominierungen eingegangen, teilte der Minister vorab mit. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr im Störtebeker Brauquartier verliehen. Vergeben wird der Preis in den Kategorien Unterneh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.