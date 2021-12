Hochschulen : Universitäten verschärfen Corona-Regeln für Studierende

An den Universitätsstandorten in Greifswald und Rostock haben die Verantwortlichen vor dem Hintergrund der Corona-Lage die Regeln für Vorlesungen und Seminare verschärft.

Greifswald | „Ab 01.12.2021 gilt an der Universität Greifswald für die Präsenzlehre die 2G-Regel“, steht auf der Internetseite der Hochschule zu lesen. Wer Vorlesungen und Seminare besuchen will, muss also seit Mittwoch geimpft oder genesen sein. Für die Übrigen gibt es einem Sprecher zufolge jedoch die Möglichkeit, digital an den Veranstaltungen teilzunehmen. ...

