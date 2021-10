Verkehr : Unfall verzögert Start für Umbauarbeiten an Rügenbrücke

Die Rügenbrücke ist im Sommer eine der meistbefahrenen Strecken im Nordosten. Nach dem Ende der Urlaubssaison wird das Verkehrsleitsystem auf der Brücke erneuert. Doch der Start der Umbauarbeiten begann mit Hindernissen.

Stralsund | Wegen eines schweren Unfalls auf der Ausweichstrecke Rügendamm haben am Montag die Umbauarbeiten an der Rügenbrücke verspätet begonnen. Knapp zwei Stunden nach der Einrichtung der dafür erforderlichen Vollsperrung musste am Morgen die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden, um die Erreichbarkeit der Insel zu gewährleisten. Nach drei Stunden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.