Unfälle : Unfall nach Spurwechsel auf A20 am Kreuz Rostock

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit sorgte am Donnerstag für eine Sperrung der A20. Bei Rostock prallten zwei Lkw und ein Auto zusammen. Ein Kind wurde verletzt.

Kessin | Ein Unfall bei einem missglücktem Spurwechsel hat am Donnerstag für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 20 bei Rostock in Fahrtrichtung Lübeck gesorgt. Wie ein Polizeisprecher sagte, stießen ein Auto und zwei Lastwagen dabei am Kreuz Rostock zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Fahrzeug die Spur wechseln, was aber misslang. Aus dem mit vi...

