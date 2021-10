Unfälle : Unfälle: Drei Tote und drei Schwerverletzte in kurzer Zeit

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mahnt Kraftfahrer, aufmerksam zu fahren. Bei Dunkelheit gab es innerhalb kurzer Zeit drei schwere Unfälle, weil Fahrer wohl zu schnell waren. Drei Männer starben.

Bentwisch | Bei schweren Unfällen sind innerhalb von 24 Stunden in Mecklenburg-Vorpommern drei Menschen getötet und drei Autoinsassen schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich im Umland von Rostock und nahe Leezen bei Schwerin, wie Polizeisprecher am Freitag erklärten. In allen drei Fällen müssen Sachverständige noch die genauen Unfallumstände klären. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.