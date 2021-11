Umwelt : Trinkröhrchen aus Schilfrohr als Alternative zu Plastik

Trinkröhrchen aus Plastik waren jahrelang ein Dorn in den Augen von Umweltschützern. Inzwischen gibt es immer mehr Alternativprodukte aus regenerativen Stoffen.

Rostock | Das seit Juli in Deutschland geltende EU-weite Verbot von Plastikgeschirr hat die Suche nach Alternativprodukten vorangetrieben. Bei Trinkhalmen ist das Rostocker Unternehmen Rohalm in der Türkei fündig geworden. An einem Bergsee wachse ein bis zu sechs Meter hohes Schilfrohr, das direkt zu Trinkröhrchen verarbeitet werden könne, sagte Hannes Subklew ...

