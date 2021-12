Unfälle : Toter und Verletzte bei Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern

Bei Unfällen am Wochenende im Nordosten ist ein Mann gestorben. Zwei Männer wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Bei zwei Unfällen war Alkohol im Spiel.

Schwerin/Ueckermünde | Bei Unfällen in Mecklenburg-Vorpommern sind am Wochenende ein Mann gestorben und zwei Männer verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 130 000 Euro. Ein 64 Jahre alter Mann ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Schwerin-Neumühle gestorben. Der Mann sei am frühen Morgen mit seinem Auto von der Straße abgebogen, teilte die Pol...

