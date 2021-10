Notfälle : Toter bei Gerichtsvollzug: Opfer legte Brand

Der Besuch eines Gerichtsvollziehers endete in einem Dorf bei Stralsund mit einem Todesfall. Es war wohl die verzweifelte Reaktion eines Schuldners. Doch auch Mitarbeiter der Behörden geraten oft in Gefahr.

Wendorf | Einen Tag nach der Verpuffung mit einem Toten bei einem Gerichtsvollzieherbesuch in Groß Lüdershagen bei Stralsund sind weitere Details des Vorfalls bekannt geworden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, haben Ermittlungen ergeben, dass der Mann am Montagfrüh im Haus direkt hinter der Haustür Brandbeschleuniger verkippt und das Ganze angestec...

