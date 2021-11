Brände : Tödlicher Küchenbrand wurde durch heißen Herd ausgelöst

Ein eingeschalteter Herd hat das Feuer in einem Reihenhaus in Altenpleen (Vorpommern-Rügen) verursacht, bei dem am Sonntag der Hausbewohner ums Leben kam.

Altenpleen | Das hat die Untersuchung eines Brandsachverständigen ergeben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Stralsund sagte. Ermittler vermuten, dass sich der 50-Jährige etwas zu essen aufgesetzt hatte. Die Nachbarin hatte das Feuer in der Küche des Mannes am Sonntagabend bemerkt. Sie holte den Bewusstlosen noch aus dem Reihenhaus im Altenpleener Ortsteil Gü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.