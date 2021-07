Prozesse : Tödliche Attacke mit Cuttermesser: Angeklagter schweigt

Ein Mann hat in Greifswald zwei Bekannte mit einem Cuttermesser attackiert. Einer stirbt, ein Zweiter wird lebensgefährlich verletzt. Im Prozess wurde bekannt, dass der Angreifer unter Führungsaufsicht stand.

Stralsund | Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einer Geburtstagsfeier in Greifswald muss sich seit Dienstag ein 31-jähriger Mann vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Zum Prozessauftakt lehnte es der Angeklagte ab, sich zu der Anklage zu äußern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31-Jährigen vor, am 25. Januar bei einer Feier in einer Wohnung in Greifswa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.