Agrar : Tierhalter: Für Schutz vor Wölfen Betriebskostenzuschuss

Für effektiveren Schutz gegen Wolfsangriffe bekommen Weidetierhalter in Mecklenburg-Vorpommern mehr Geld.

Schwerin | Wie ein Sprecher des Schweriner Agrarministeriums am Donnerstag erklärte, erließ Agrarminister Till Backhaus (SPD) eine Richtlinie, die am 20. September in Kraft tritt. Danach werden Tierhalter erstmals bei den deutlich höheren Betriebskosten für Herdenschutzhunde und den Zaunauf- und Zaunabbau unterstützt, wie eine Sprecherin des Landesschaf- und Zie...

