Gesundheit : Testpflichten bei orangener Corona-Ampel erst ab 23. August

Zusätzliche Testpflichten sollen in Mecklenburg-Vorpommern in Abhängigkeit vom Corona-Infektionsgeschehen erst ab 23. August eingeführt werden.

Schwerin | Die Landesregierung habe sich darauf verständigt, dass dieser Stichtag, auf den sich Bund und Länder jüngst geeinigt hatten, auch hierzulande gelte, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Entscheidend für die Einführung zusätzlicher Testpflichten in Innenräumen, etwa bei Veranstaltungen, bei Restaurantbesuchen, in Kinos und Theatern oder auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.