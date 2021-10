Terrorismus : Syrer wegen Mitgliedschaft in Terrormiliz angeklagt

Einen Monat nach seiner Verhaftung in Rostock hat die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg einen 27-jährigen Syrer wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt.

Al Fu'ah | Der Beschuldigte soll im Jahr 2015 Kämpfer der islamistischen Miliz Ahrar al-Sham gewesen sein, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Er habe verschiedene Kriegswaffen besessen und sich an der Belagerung schiitischer Dörfer in der nordwestsyrischen Provinz Idlib beteiligt. Er habe auch an einem Propaganda-Video mitgewirkt, das am 9. August 2015 auf...

