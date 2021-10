Kommunen : Studie zur Digitalisierung: Greifswald im ersten Viertel

Die Hansestadt Greifswald kommt einer aktuellen Untersuchung zufolge in Mecklenburg-Vorpommern den Anforderungen an eine digitalisierte Stadt noch am nächsten.

Schwerin | Die Unternehmensberatung Haselhorst Associates (Starnberg/Bayern) führt die vorpommersche Universitätsstadt in ihrer jetzt veröffentlichten Smart-City-Studie auf Rang 87 unter den 403 Städten Deutschlands mit mehr als 30.000 Einwohnern. Am schlechtesten schnitt dabei im Nordosten Stralsund auf Platz 362 ab. Im Mittelfeld landeten Neubrandenburg (145) ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.