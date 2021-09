Bahn : Streik bei der Bahn am Sonntag fortgesetzt

Der vierte Streiktag in Folge bei der Deutschen Bahn ist am Sonntag gestartet und die Fahrgäste in Mecklenburg-Vorpommern müssen weiterhin mit Einschränkungen rechnen.

Berlin | Die Lokführergewerkschaft GDL setze ihren Arbeitskampf fort, hieß es. „Es gibt keine großen Veränderungen im Vergleich zum Samstag“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen. Demnach sei der Ersatzfahrplan erneut wie geplant angelaufen. Die Bahn rät weiterhin, Reisen möglichst zu verschieben und sich bei zwingenden Reisen auch kurzfri...

