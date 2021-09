Bahn : Streik am Wochenende trifft weiter auch die Hauptstadt

Wer am Wochenende innerhalb Berlins umherfahren wollte, nahm besser den Bus oder die U-Bahn. Aufgrund des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL war der S-Bahnverkehr in der Hauptstadt stark eingeschränkt. Bis Dienstagmorgen soll das so bleiben.

Berlin | Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Streik bei der Deutschen Bahn am Wochenende wie angekündigt fortgesetzt - auch die Berliner S-Bahn war weiter betroffen. Die Ringbahn-Linien S41 und S42 fielen nach wie vor komplett aus, ebenso die Linien S8, S45 und S47. Unterbrechungen gab es auch auf den Linien S1 und S7. Während die S-Bahn auf der Linie S1 a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.