Kommunen : Stralsunder Bürgerschaft weiter für Kauf der „Gorch Fock 1“

Die Stralsunder Bürgerschaft ist weiterhin für den Kauf des Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“.

Stralsund | Die Stralsunder Bürgerschaft ist weiterhin für den Kauf des Segelschulschiffs „Gorch Fock 1“. Ein Antrag zur Einstellung entsprechender Verhandlungen sei am Vorabend nach langer Diskussion mehrheitlich abgelehnt worden, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag. Die Stadt halte an dem ursprünglich veranschlagten knapp 10,6 Millionen Euro Reparaturkosten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.