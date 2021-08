Kriminalität : Straftäter schaltet Fußfessel aus: Nach 20 Stunden gefasst

Ein Sexualstraftäter hat in Vorpommern seine elektronische Fußfessel deaktiviert und damit eine groß angelegte Fahndung ausgelöst.

Stralsund | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, konnte der gesuchte 57-Jährige am frühen Morgen widerstandslos auf offener Straße in Stralsund gefasst werden. Ein Passant hatte den Mann aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und der Polizei gemeldet. Der Gesuchte war am Montagvormittag zuletzt in einem Supermarkt in Stralsund gesehen worden, danac...

