Prozesse : Stieftöchter missbraucht? Prozessauftakt am Landgericht

Weil er die beiden Töchter seiner Lebensgefährtin mehrfach missbraucht und vergewaltigt haben soll, muss sich ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim vor dem Landgericht Schwerin verantworten.

Schwerin | Zum Auftakt des Prozesses warf ihm die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vor, sich zwischen 2013 und 2020 in 17 Fällen an den Mädchen vergangen zu haben. Mehrfach sollen die Mädchen demnach ihre Ablehnung sehr deutlich gemacht haben. In einem Fall soll der Handwerker die Ältere misshandelt haben. Die Mädchen waren zu Beginn der vorgeworfenen Übergri...

