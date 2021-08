Bundespräsident : Steinmeier ehrt Jahn: Stasiakten „einzigartiges Vermächtnis“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und für eine intensive Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte geworben.

Berlin | Gerade in einer Zeit, „in der das Autoritäre in den liberalen Demokratien fast weltweit neue Verführungskraft entfaltet“, sei es wichtig, Lehren aus den beiden deutschen Diktaturen zu ziehen, sagte Steinmeier. Die Stasi-Akten seien ein „einzigartiges Vermächtnis“, dank dessen die Deutschen unschätzbar wertvolle und oft auch schmerzhafte Einblicke in d...

