Festspiele : Star-Cellist bei Musikfestival: jedes Konzert ein Highlight

Das Usedomer Musikfestival steht in diesem Jahr ganz im Zeichen Litauens. Dabei kommt es auch zu neuen Begegnungen mit deutscher Musik.

Heringsdorf | Vor dem Start des diesjährigen Usedomer Musikfestivals hat der Cellist David Geringas die Einzigartigkeit des Programms betont. „Das, was man da hört, hat man im Leben noch nie gehört“, sagte der Litauer, der am Sonntagabend zusammen mit anderen Musikern in Heringsdorf das Eröffnungskonzert spielt. Zum ersten Mal soll das Stück eines jungen litauische...

