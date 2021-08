Wahlen : Spitzenkandidaten Schwesig und Sack im NDR-Streitgespräch

Zwölf Tage vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern duellieren sich die Spitzenkandidaten Manuela Schwesig (SPD) und Michael Sack (CDU) in einem Streitgespräch beim Norddeutschen Rundfunk.

Schwerin | Nach NDR-Angaben werden sich die Ministerpräsidentin und ihr Herausforderer am 14. September ab 21.00 Uhr den Fragen von NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz stellen. Das Duell werde live im NDR-Fernsehen zu sehen und im Radio auf NDR Info zu hören sein. SPD und CDU regieren in dem Bundesland derzeit gemeinsam. Am selben Tag zeigt das NDR-Fernsehen ...

