Bildung : Sondersitzung des Bildungsausschusses zur Lehrersituation

Eine E-Mail aus dem Bildungsministerium mit der Aufforderung, nicht gleich zu Schuljahresbeginn offene Lehrerstellen auszuschreiben, hat für politischen Wirbel gesorgt. Eine Sondersitzung des Bildungsausschusses setzte jetzt einen vorläufigen Schlusspunkt.

Schwerin | Nach einer Sondersitzung des Landtags- Bildungsausschusses am Montag haben Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und die SPD-Landtagsfraktion bekräftigt, dass der Schulstart vor zwei Wochen erfolgreich verlaufen sei. Es seien so viele Lehrer wie noch nie eingestellt worden, sagte Martin. Die umstrittene E-Mail einer Ministeriumsmitarbeiterin an die ...

