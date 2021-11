Ausstellungen : Sonderausstellung widmet sich Atelierhaus von Ernst Barlach

Rund 90 Jahre nach dem Bau eines repräsentativen Atelierhauses für den Künstler Ernst Barlach (1870-1938) widmet sich eine Sonderausstellung dem Baudenkmal.

Güstrow | Die am Sonntag in den Ernst Barlach Museen Güstrow eröffnete Ausstellung „90 Jahre Atelierhaus“ zeige die wechselvolle Geschichte des Gebäudes am Ufer des Inselsees, hieß es von der Ernst Barlach Stiftung. Die umfangreiche Schau spüre anhand von Zeitdokumenten dem Zusammenspiel von Raum und Funktion nach und gewähre Einblick in das Lebensumfeld Ernst ...

