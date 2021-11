Regierung : Sonder-Kabinettssitzung zur Corona-Lage: Kommt 2G in MV?

Wegen schnell steigender Corona-Infektionszahlen und immer mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern schaltet sich die Landesregierung an diesem Freitag kurzfristig zu einer Sonder-Kabinettssitzung zusammen.

Schwerin | Dabei werde es um die Frage gehen, ob im Nordosten verstärkt auf die 2G-Regel gesetzt werden soll und wenn ja, in welchen Bereichen, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag. Zudem soll die Corona-Warnampel überarbeitet werden. In Mecklenburg-Vorpommern gilt derzeit in vielen Bereichen 3G - geimpft, genesen, getestet. 2G heißt Zugang nur für Geim...

