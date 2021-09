Wahlen : Schwesig zu MV Werften: Kreuzfahrtschiffe werden gebraucht

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich über die Zukunft der MV Werften zuversichtlich gezeigt.

Rostock | Die Werften seien unverschuldet in Not gekommen, sagte die SPD-Politikerin am Montag bei einer Veranstaltung der „Ostsee-Zeitung“. Die Bücher seien vor Beginn der Corona-Krise mit Aufträgen für Kreuzfahrtschiffe voll gewesen. „Wir glauben, dass der Markt wieder anspringt (...) und dass diese Schiffe wieder gebraucht werden.“ Jetzt müsse geschaut werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.