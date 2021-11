Krankheiten : Schwesig will mit Länderkollegen über 2G plus reden

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) will auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag sowohl über das Hochfahren der Impf-Infrastruktur als auch über neue Corona-Regeln reden.

Schwerin | Es sei darüber zu diskutieren, dass für Innenbereiche, in denen viele Menschen zusammenkämen und Abstands- und Hygieneregeln schwer einzuhalten seien, zur 2G-plus-Regel übergegangen werden sollte. „Bei diesen Veranstaltungen sind dann nur Geimpfte und Genesene mit Test zugelassen“, sagte Schwesig am Mittwoch im Vorfeld des Treffens. So könnten auch...

