Wahlen : Schwesig will in MV mit der Linken regieren

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wechselt nach 15 Jahren ihren Regierungspartner.

Schwerin | Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die mit ihrer SPD Ende September die Landtagswahl klar gewonnen hatte, kündigte am Mittwoch in Güstrow Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke an. Der bislang mitregierenden CDU bleibt somit die Oppositionsrolle. Von 1998 bis 2006 hatte die SPD im Nordosten bereits mit der PDS/Die Linke als Juniorpartn...

