Parteien : Schwesig will Mecklenburg-Vorpommerns Einfluss ausbauen

Die Berliner Politik muss sich nach Ansicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf eine stärkere Rolle Mecklenburg-Vorpommerns einstellen.

Wismar | „Mecklenburg-Vorpommern hat in Berlin schon ein gutes Gewicht, das Gewicht werde ich natürlich ausbauen“, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag nach dem SPD-Sonderparteitag an. Die Bürger im Nordosten könnten sich darauf verlassen, dass sie immer im Bund mitmische, wenn es den Interessen des Landes diene. Als Beispiele nann...

