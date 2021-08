Gesundheit : Schwesig hält an Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen fest

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will nach Aussage von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am geplanten Ende der Maskenpflicht an Schulen festhalten.

Schwerin | Bei dem Schutz vor Corona habe man für die ersten zwei Wochen nach den Ferien auf Testpflicht und Maskenpflicht gesetzt. Man könne angesichts steigender Corona-Fallzahlen nicht beide Maßnahmen abschaffen „und schlagen vor, dass wir lieber die Testpflicht beibehalten, weil sie in der Abwägung zur Maskenpflicht leichter ist für die Schülerinnen und Schü...

