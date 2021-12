Landtag : Schwesig: Kampf gegen Corona-Pandemie sei wichtigste Aufgabe

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Bekämpfung der Corona-Pandemie als die derzeit wichtigste und zugleich schwierigste Aufgabe der rot-roten Landesregierung bezeichnet.

Schwerin | Es gelte das Land Mecklenburg-Vorpommern so gut wie möglich durch die Pandemie zu führen, sagte Schwesig am Mittwoch im Landtag in Schwerin in ihrer ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode. Der Wirtschaft werde weiterhin geholfen, doch an erster Stelle stehe der Schutz der Gesundheit und des Lebens. Schwesig erneuerte ihren Appell, die ...

