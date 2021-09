Agrar : Schwesig: Bauern sind Partner bei Klimaschutz

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Agrar- und Ernährungsbranche gegen Kritik von Umwelt- und Klimaschützern verteidigt.

Gülzow-Prüzen | „Landwirtschaft und Umwelt- und Klimaschutz, das ist kein Widerspruch“, sagte Schwesig am Donnerstag auf der Agrarmesse MeLa in Mühlengeez (Landkreis Rostock). Bauern seien tagtäglich für ihre Tiere da und dürften nicht als Verursacher der Klimakrise beschimpft werden. Zudem habe die Branche auch in der Corona-Pandemie „eine hohe Verantwortung“ gezeig...

