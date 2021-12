Prozesse : Schwerin: Prozess gegen Medizinerin wird fortgesetzt

Am Landgericht Schwerin wird am heutigen Freitag (09.00 Uhr) die Hauptverhandlung gegen eine 42-jährige Medizinerin fortgesetzt.

Schwerin | Für den Fall, dass keine umfangreichen Anträge mehr gestellt werden, könnten schon am zweiten Verhandlungstag die Plädoyers gehalten und gegebenenfalls auch das Urteil verkündet werden. Die Angeklagte aus Kirgistan hatte zum Prozessauftakt am Dienstag gestanden, mit gefälschten Urkunden die Zulassung als Vertragsärztin in Deutschland erschlichen zu...

