Tiere : Schweinepest in MV: Über 4000 Schweine werden getötet

Das seit längerem Befürchtete ist eingetreten: Die Afrikanische Schweinepest ist auch in MV - in einem Mastbetrieb im Landkreis Rostock - ausgebrochen. Die Behörden hoffen, dass es bei diesem einen Fall bleibt.

Malchin | Am vergangenen Freitag lagen vier Schweine tot im Stall, am Samstag verendeten acht, am Sonntag 17 und am Montag 20. Da war dem Mäster im Landkreis Rostock klar, dass etwas gewaltig nicht stimmte. Der Tierarzt nahm Proben, schickte sie ins Labor und wenig später gab es den Nachweis, dass die Tiere mit der gefürchteten Afrikanischen Schweinepest infizi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.