Kriminalität : Schrauben in Käse gefunden: Detektiv ertappt Verdächtigen

Die Polizei hat in Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) einen 82-Jährigen gestellt, der in einem Supermarkt Schrauben in Käse gesteckt haben soll.

Pirna | Ein Ladendetektiv ertappte den Mann am Mittwoch auf frischer Tat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe beobachtet, wie der Verdächtige Schrauben in Käse steckte und eine Flasche öffnete und umkippte. Der Detektiv habe den Mann festgehalten, bis die Ermittler eintrafen. Am Mittwoch hatte die Polizei mitgeteilt, dass sich Unbekannte in de...

