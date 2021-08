Bundestag : Scholz für deutliche Verbesserungen bei Windkraftanlagen

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist mit seiner Parteifreundin Manuela Schwesig auf Wahlkampftour durch Mecklenburg-Vorpommern. Die für das CO2-neutrale Wirtschaften notwendigen Technologien stehen dabei im Vordergrund, aber auch am Thema Impfen geht kein Weg vorbei.

Rostock | SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Mecklenburg-Vorpommern Verbesserungen beim Betrieb und der Genehmigung von Windkraftanlagen versprochen. Die Laufzeit von Windradflügeln soll bei entsprechender technischer Eignung verlängert werden können, sagte Scholz am Montag bei der Firma tools for composite GmbH (t...

